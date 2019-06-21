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Общество

Ядерный центр Сарова Нижегородской области не нашел поставщика икон со стразами

21 июня 2019 15:59  [307] Общество

Фото: с сайта госзакупок

Ядерный центр Сарова Нижегородской области не нашел поставщика икон со стразами. Как сообщается на сайте госзакупок, запрос котировок для приобретения Саровским ядерным центром икон, картин и книг на 2,3 млн рублей признан несостоявшимся.

Речь идет о 76 иконах Серафима Саровского со стразами, а также книгах о святом Федоре Ушакове и Серафиме Саровском, нескольких панно и триптихах с изображением Саровской пустыни.

В документации отмечается, что была подана одна заявка, которая не соответствовала установленным требованиям.

Ранее сообщалось, что самую мощную в мире лазерную установку построят в Сарове к 2022 году.

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