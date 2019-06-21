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Бизнес

"Ростелеком" представил нижегородскому деловому сообществу новые цифровые решения для бизнеса

21 июня 2019 17:00  [205] Бизнес

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" представил нижегородскому деловому сообществу новые цифровые решения для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В мероприятии приняли участие представители крупных компаний в сферах торговли и обслуживания, производства, транспорта, финансовых услуг и энергетики.

Эксперты "Ростелекома" рассказали о цифровых сервисах с функцией видеоаналитики – "Видеонаблюдении" и услуге "Ростелеком.Экраны". С их помощью владельцы бизнеса могут создавать базы данных клиентов, информировать и обучать сотрудников и запускать таргетированный контент, повышая эффективность рекламных сообщений.

Провайдер также представил платформу "Электронные ценники". Система автоматически меняет цену и информирует покупателей об актуальной стоимости товаров. Улучшить обслуживание клиентов руководителям коммерческих организаций помогут сервисы контроля качества: аудиобейджи и интерактивные сенсорные устройства запишут разговоры сотрудников с посетителями и выполнят работу "тайного покупателя".

"Мы предоставляем нашим партнерам в различных отраслях решения по сервисной модели, помогая им оптимизировать бизнес-процессы, зарабатывать и сокращать затраты на создание и обслуживание ИТ-инфраструктуры", - сказал директор направления по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО "Ростелеком" Владимир Волков.

Для создания комплексных решений провайдер привлекает к сотрудничеству ведущих разработчиков и производителей высокотехнологичного оборудования. Одним из таких партнеров выступает компания Samsung".

"Корпоративные заказчики заинтересованы в готовых комплексных решениях. С "Ростелекомом" мы объединяем ресурсы – оборудование и программное обеспечение на основе единой инфраструктуры. Такое синергетическое партнерство дает возможность клиентам получать необходимые сервисы", - пояснил директор департамента цифровых мобильных технологий Samsung Александр Терехов.

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