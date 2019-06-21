Пропускная способность Канавинского моста в Нижнем Новгороде увеличилась на 20% Общество

Пропускная способность Канавинского моста увеличилась на 20% после изменения режима работы светофора. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода".

Среди улучшение условий движения на Канавинском мосту центр отметил: снижение времени проезда и отсутствие очереди транспортных средств на переправе.

В центре уточнили, что до изменений дорожная ситуация на левобережном подходе к Канавинскому мосту и на самой мостовой переправе в утренний час пик при движении в направлении к центральной части города характеризовалось снижением скорости движения и образованием очереди на проезд длиной более километра.

Ранее сообщалось, что для повышения пропускной способности узла ул. Советская – ул. Керченская – Канавинский мост и улучшения условия движения городского пассажирского транспорта было разрешен левый поворот с Канавинского моста на ул. Советскую под сигнал дополнительной секции светофора.