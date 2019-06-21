Нижегородская область в I квартале увеличила экспорт в Индию в 4,3 раза Бизнес

Нижегородская область в I квартале 2019 года увеличила экспорт в Индию в 4,3 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года - до $65,4 млн. Об этом сообщает департамент внешних связей правительства Нижегородской области.

В целом по результатам I квартала текущего года торговый оборот с Индией увеличился в 2,9 раза и достиг $69,4 млн.

По данным департамента, Индия заняла третье место среди 139 стран-контрагентов региона.

По итогам 2018 года эта страна впервые вошла в тройку ведущих торгово-экономических партнеров Нижегородской области. Доля Индии в общем объеме товарооборота региона составила 8%.

Рост произошел за счет увеличения в 14,3 раза продаж термического оборудования, доля которого составила 65,7% от всего объема экспорта или $427,6 млн. Кроме того, в 2018 году в Индию экспортировались электрические машины и оборудование на $94 млн (рост в 29,4 раза), стальные трубы - $54,7 млн (рост в 13 раз), пластмассы и изделия из них - $17,3 млн (рост в 2 раза).

Ранее губернатор Нижегородской области говорил, что внешнеторговый оборот региона за 2018 год увеличился на 28% по сравнению с 2017 годом - до $8,7 млрд. Наибольший объем внешнеторгового оборота занял экспорт, доля которого составила 63%, а доля импорта – 37%.

По словам главы региона, экспорт Нижегородской области в прошлом году вырос на 40% за 2018 год и составил $5,5 млрд.