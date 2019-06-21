Жителям Дзержинска и Кстова направят более 7 тысяч долговых квитанций за отопление и горячую воду Общество

Более 7 тысяч долговых квитанций за отопление и горячую воду направит ООО "ЕРКЦ" жителям в Дзержинске и Кстове в июне 2019 года в рамках ежегодной информационной кампании "Внимание, должник!" По информации компании, на 10 июня 2019 года общая сумма задолженности за отопление и горячую воду населения Дзержинска и Кстова превысила 1 млн рублей.

"Мы проводим большую информационную работу с жителями о необходимости своевременной оплаты отопления и горячей воды, оперативного погашения задолженности. Наряду с обзвоном должников, автообзвоном, и рейдами, оранжевые квитанции в очередной раз должны обратить внимание жителей на имеющийся у них долг за коммунальные услуги", - отметил директор нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Если житель не оплачивает долги, то компания направляет документы в суд. В случае удовлетворения иска с должника взыскивается сам долг, пени за просрочку платежа, госпошлина и исполнительский сбор службы судебных приставов (ССП) в размере 7% от общей суммы долга. Кроме этого, ССП может наложить арест на банковскую карту, движимое имущество должника, а также запретить выезд за пределы РФ.

Еще одна крайняя мера – запрет на какие-либо сделки с недвижимостью, находящейся в собственности неплательщика (в том числе запрет на совершение в отношении его регистрационных действий, а также запрет на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц в "долговой" квартире).