Подростки пройдут трудовую практику в нижегородском метро Общество

Подростки пройдут оплачиваемую трудовую практику в метро. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

На предприятии отметили, что пять ребят в возрасте 15-17 лет уже приняты на работу до конца июня, занимаясь уборкой и мелким ремонтом в помещениях. В июле и августе также будут трудоустроены еще несколько человек, всего 15.

Напомним, в 2018 году на территории Нижнего Новгорода было организовано временное трудоустройство 568 несовершеннолетних. С подростками заключены трудовые договора, вручены трудовые книжки с первой записью о трудовой деятельности, выплачена заработная плата. Расходы городского бюджета составили 5 млн рублей.