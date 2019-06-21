Последние новости рубрики Общество
24 июня 2019 11:04  [56] Дзержинск присоединился к всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти"
24 июня 2019 10:31  [79] Подростки пройдут трудовую практику в нижегородском метро
24 июня 2019 10:11  [122] "Умные остановки" установили у Дома Связи и на ул.Полтавской в Нижнем Новгороде
24 июня 2019 09:51  [111] Жителям Дзержинска и Кстова направят более 7 тысяч долговых квитанций за отопление и горячую воду
24 июня 2019 09:11  [162] "ТНС энерго НН" рекомендует передавать показания счетчиков с 23 по 26 число каждый месяц
23 июня 2019 11:30  [322] Виновных в возгорании свалки в Сергачском районе оштрафуют
22 июня 2019 17:42  [390] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Дмитрия Войнова
22 июня 2019 17:08  [306] "Единая Россия" провела акцию "Свеча памяти" в Нижнем Новгороде
22 июня 2019 15:10  [472] Нижегородские муниципалитеты отправят кисеты с землей с мест воинских захоронений в Главный Храм Вооруженных Сил
22 июня 2019 12:39  [366] Операция "Труба" пройдет в Нижегородской области 23 июня
Общество

Подростки пройдут трудовую практику в нижегородском метро

24 июня 2019 10:31  [79] Общество

Подростки пройдут оплачиваемую трудовую практику в метро. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

На предприятии отметили, что пять ребят в возрасте 15-17 лет уже приняты на работу до конца июня, занимаясь уборкой и мелким ремонтом в помещениях. В июле и августе также будут трудоустроены еще несколько человек, всего 15.

Напомним, в 2018 году на территории Нижнего Новгорода было организовано временное трудоустройство 568 несовершеннолетних. С подростками заключены трудовые договора, вручены трудовые книжки с первой записью о трудовой деятельности, выплачена заработная плата. Расходы городского бюджета составили 5 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Метро
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph