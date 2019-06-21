Дзержинск присоединился к всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти" Общество

Дзержинск присоединился к всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти" 22 июня 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской Думы.

В день семьдесят восьмой годовщины начала Великой Отечественной войны в Дзержинске состоялся ряд акций, посвященных этой дате.

В кинозале Дворца культуры химиков в ночь с 21 на 22 июня для всех желающих был организован свободный показ кинофильмов о войне. Инициаторами акции "Ночь памяти" выступили члены Молодежного парламента города. В Дзержинске акция состоялась впервые.

"На экране шли фильмы "А зори здесь тихие" и "Проверка на дорогах". Несмотря на позднее время в зале практически не было свободных мест. Мы даже не ожидали такого отклика. При этом больше половины зрителей - мои ровесники – чуть старше, чуть младше. Нашему поколению до конца осознать, что такое война, я думаю, невозможно. Но, когда я выбирал фильмы для показа, я старался, чтобы они помогли зрителям представить и понять суть того времени", - сказал один из организаторов акции Сергей Якушев.

Ранним утром 22 июня горожане собрались на уже традиционную акцию "Свеча памяти". На площади Героев, рядом с Обелиском Славы были зажжены свечи в память обо всех погибших, пропавших без вести, не доживших до сегодняшнего дня Победителях. Один из жителей города исполнил на скрипке песню "Журавли" и "Адажио" Т. Альбинони.

В ходе торжественно-траурной церемонии акции "Горсть памяти" на старом кладбище была взята частица земли с братской могилы, где покоятся бойцы Великой Отечественной, умершие от ран в дзержинских госпиталях. Солдатам и офицерам, похороненным в братской могиле, были отданы воинские почести.

На площади Героев состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Здесь солдатский кисет с землей с братской могилы был передан военному комиссару Дзержинска Наилю Исмятуллину. В рамках акции "Горсть земли" кисет отправится в Москву. Земля затем будет помещена в артиллерийскую гильзу и установлена на территории Главного Храма Вооруженных Сил России.

"Сегодня день памяти о страшной войне, которая продлилась 1418 дней и ночей. Дзержинцы внесли огромный вклад в победу над врагом: они сражались на передовой, поднимали на ноги раненых в госпиталях, давали фронту боеприпасы. Мы, наследники Победителей, должны передавать память о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, чтобы эта память жила в народе из поколения в поколение", - обратился к участникам председатель городской Думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов.

Ранее сообщалось, что нижегородские муниципалитеты отправят кисеты с землей с мест воинских захоронений в Главный Храм Вооруженных Сил.