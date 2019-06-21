Ремонт дороги начался на ул. Рыбакова в Нижнем Новгороде Общество

Ремонт дороги начался на ул. Рыбакова в Нижнем Новгороде. Работы ведутся по программе ямочного ремонта, пояснили в администрации города.

"Сегодня мы ремонтируем улицу Никиты Рыбакова, по ней неоднократно поступали обращения от граждан и в администрацию города и района и в группу "Антияма-НН". В группе большинство сормовичей проголосовало за асфальтировку улицы Коминтерна (объездная ТЭЦ), ямочный ремонт там закончили еще в мае. Заасфальтирована также площадка у стадиона "Труд" и выезд к бульвару Юбилейному. Кроме того, уже сделаны тротуары от Сормовского привоза до дома 36 по улице Светлоярской, тротуар на улице Баррикад", – сообщил глава Сормовского района Дмитрий Сивохин, отметив, что проект "Антияма-НН" – это "эффективный метод выявления наиболее востребованных участков дорог для ремонта".

Представитель подрядной организации ООО "ДСК-ДорИнвест" Мамо Дукоян пояснил, что в настоящий момент дорожники фрезеруют участок на улице Никиты Рыбакова, после чего его заасфальтируют.

Как сообщили в районной администрации, ямочный ремонт стартовал в Сормове с первых чисел марта. На сегодняшний день обновлено уже почти 28 тысяч м2 дорожного полотна.