"Единая Россия" планирует представить интерактивную карту для контроля за тарифами ЖКХ в регионах Общество

Фото: Единая Россия

"Единая Россия" до конца лета представит интерактивную карту, на которой будут обозначены тарифы ЖКХ в регионах и динамика их роста. Данные от активистов будут поступать на портал, а затем, после обработки - передаваться в Минстрой России и Федеральную антимонопольную службу. Об этом сообщили в НРО партии со ссылкой на координатора партпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

"Мы не допустим обмана потребителей. Все должно быть в рамках законодательства. А те, кто захочет позволить себе больше, должны получать по рукам. Поэтому для мониторинга роста тарифов ЖКХ "Единая Россия" решила сделать специальную карту, на которой будет обозначено, где какие тарифы применяются, насколько повысили. Это будет интерактивный формат. Везде, где будут наблюдаться увеличения выше положенного, будем выяснять, по какой причине. Призываем активистов партпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" в регионах подробно информировать наши региональные школы о ситуации с завышением, разбираться вместе с нами", - отметил Александр Козлов.

Он подчеркнул, что тарифы ЖКХ не должны превышать уровня инфляции.

"Только в исключительных, обоснованных случаях при согласовании с Правительством предельные индексы могут вырасти. И, конечно, местные, региональные власти в таком случае просто обязаны разъяснять людям, почему это делается, а также при этом подробно информировать, какие субсидии и льготы существуют на ЖКУ, кто имеет на них право", - пояснил координатор партпроекта.

Он напомнил, что с 1 июля запланировано очередное повышение тарифов на 2,4%. В этом году оно впервые проходит в два этапа.

"Правительство утвердило постановление, цель которого жесткий - контроль за повышением тарифов. Со своей стороны, "Школа грамотного потребителя" каждый год проводит мониторинг роста тарифов. Мы подключим наши общественные советы, наших активистов к этому процессу", - заключил Александр Козлов.

Как отметил региональный координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя", руководитель аппарата комитета по жилищной политике и градостроительству Законодательного собрания Нижегородской области Александр Рыжов, в рамках проекта в Нижегородской области систематически проводится мониторинг соблюдения предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги.

"Очередное такое мероприятие мы с координаторами проекта в муниципальных районах и городских округах нашей области и региональным координационным советом сторонников Партии организуем в июле. При превышении предельных индексов будут приняты необходимые меры, защищающие интересы граждан. Также, мы предоставим федеральному координатору проекта детальную информацию",- сообщил Александр Рыжов

Напомним, президент России Владимир Путин, отвечая на один из вопросов на "прямую линию", подчеркнул, что будет нацеливать правительство, чтобы контроль за тарифами ЖКХ был налажен должным образом.