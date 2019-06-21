НБД-Банк и интернет-бухгалтерия "Мое дело" заключили договор о сотрудничестве Бизнес

Фото: Пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк и интернет-бухгалтерия "Мое дело" заключили договор о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь благодаря двусторонней интеграции сервисов, предприниматели могут автоматизировать ведение бухгалтерского учета.

Все данные по совершенным операциям автоматически будут передаваться из интернет-банка в интернет-бухгалтерию. Выписки с расчетного счета загружаются в сервис, а сформированные платежные поручения отправляются в банк. При этом нет необходимости многократно вводить логин и пароль. Чтобы подключить обмен данными, достаточно следовать инструкции. Это займет не более 15 минут.

"Цель НБД-Банка – создать для своей клиентской группы – малого и среднего бизнеса – максимально комфортные условия для ведения дел. Сегодня многие компании "уходят" в Интернет и предоставляют услуги по самым разным направлениям в режиме онлайн. Наладив прямые каналы электронного обмена финансовой информацией между нами и нашими клиентами, мы приняли решение включить в эту цепочку компанию "Мое дело", которая предоставляет сервис для ведения интернет-бухгалтерии", - сказал начальник управления по развитию филиальной сети банка ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

"Обновление и развитие партнерских программ – это наш инструмент создания своеобразной "экосистемы" для предпринимателей, их поддержки по самым разным направлениям, которую они могут получить в одном месте – в НБД-Банке. И мы видим, что эти сервисные улучшения не просто полезны, но и востребованы в бизнес-среде", - добавил он.

"Теперь тысячи нижегородских клиентов сервиса "Мое дело" смогут значительно упростить ведение бухгалтерии. Бизнес можно и нужно автоматизировать, именно поэтому "Мое дело" расширяет список банков-партнеров", - рассказал генеральный директор сервиса "Мое дело" Сергей Панов.