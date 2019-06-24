Предложения по цифровым технологиям управления бюджетом планируется сформировать осенью 2019 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Предложения по цифровым технологиям управления бюджетом планируется сформировать осенью 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первое заседание подгруппы "Цифровые технологии управления бюджетом" рабочей группы "Коммуникация, связь, цифровая экономика" Госсовета РФ состоялось в рамках всероссийского форума IT-Диалог в Санкт-Петербурге. Заседание провел руководитель подгруппы, заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.

Перечисляя основные задачи, которые стоят перед подгруппой, Игорь Носов назвал повышение бюджетной эффективности, снижение издержек и повышение доверия жителей к решениям органов власти. Для достижения этих целей членам подгруппы заочно и на очных заседаниях предстоит разработать предложения по совершенствованию механизмов управления бюджетом, которые, возможно, повлекут за собой внесение изменений в существующие нормативно-правовые акты.

"Эффективное развитие цифровой экономики невозможно без цифровой трансформации бюджетной деятельности. Сегодня 36% внутреннего валового продукта – это 37 трлн из 103 трлн рублей – распределяются через бюджеты разных уровней. От эффективности и прозрачности распределения этих средств напрямую зависит качество жизни жителей в этих регионах и, в конечном итоге, их доверие решениям власти. Нам предстоит большая и кропотливая работа для достижения целей, поставленных перед подгруппой. Это и изучение лучших практик, и анализ нормативного обеспечения, и выработка предложений по оптимизации межведомственного взаимодействия в бюджетном процессе", - подчеркнул Игорь Носов.

В состав подгруппы вошли профильные специалисты из федеральных ведомств, представители региональной власти и разработчики цифровых технологий в сфере сопровождения финансовых операций. Ответственным секретарем подгруппы избран заместитель министра финансов Нижегородской области Юрий Шалабаев. Итоговые предложения планируется сформировать осенью 2019 года.

"Для Федерального казначейства сегодня важно отслеживать прохождение на региональном уровне бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов. Поэтому предстоит разработать единые требования для всех субъектов федерации, которые сегодня развивают на региональном уровне цифровые системы бюджетирования, чтобы в итоге получить прозрачную аналитику средств в рамках нацпроектов", – пояснил заместитель руководителя Федерального казначейства, член подгруппы Александр Албычев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что цифровая экономика – "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь неоднократно подчеркивал, что нацпроект "Цифровая экономика" - это "цифровизация не ради цифровизации, а ради комфорта жителей".

"В свете наших планов по переходу на инициативное бюджетирование назначение замглавы Нижегородской области руководителем профильной подгруппы – важное для региона. Рассчитываю, что это позволит нам оперативно решать вопросы в данной сфере, перенимать опыт коллег и делиться своим", - сказал Глеб Никитин.