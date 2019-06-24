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Общество

Дзержинские тепловые сети реконструируют тепловую магистраль на улице Автомобильной

24 июня 2019 13:05  [128] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" приступили к реконструкции подземной тепловой магистрали в районе улицы Автомобильной. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данном участке предстоит заменить около 1 тысячи погонных метров трубопровода магистральной тепловой сети. Для перекладки используются трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет в кратчайшие сроки выявлять и устранять возможные повреждения. Срок службы такого трубопровода составляет до 30 лет. Для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на период проведения работ будет смонтирована временная схема подачи теплоносителя.

В пресс-службе отметили, что реконструкция участка магистральной теплосети на улице Автомобильной – крупнейший проект программы технического перевооружения ДТС в текущем году, его стоимость составляет 47,1 млн рублей (без НДС).

"Это технически сложный и трудоемкий объект, поскольку глубина залегания тепловой магистрали на данном участке составляет 4,5 метра. В ходе реконструкции она будет снижена примерно до 1,5 метра. Замена изношенного участка трубопровода на современные долговечные трубы позволит обеспечить надежное теплоснабжение жителей Дзержинска в отопительный сезон 2019-2020 гг. и последующие годы", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

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