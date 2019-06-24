Рекомендации по выбору столешницы из искусственного камня

Столешницы из искусственного камня пользуются огромной популярностью. Для их изготовления используется минеральная крошка, полимеры и красители. При выборе внимание нужно акцентировать на нескольких параметрах, но прежде важно разобраться в разновидностях и преимуществах подобных изделий.

Преимущества столешниц из искусственного камня

Высокий спрос на столешницы из искусственного камня обуславливается их многочисленными достоинствами. Подобрать столешницу из искусственного камня по форме и цвету можно на сайте https://каменьпро.рф/stoleshnitsy/.

Каменные конструкции для кухни стоит приобрести по нескольким причинам. Список достоинств изделий из синтетического сырья включает:

прочность;

долгий срок службы;

гигиеничность;

экологичность;

доступную стоимость.

Важно! Каменные столешницы выдерживают большие механические нагрузки – этот момент имеет особую значимость для кухни.

Поверхности из искусственного камня устойчивы к агрессивным воздействиям, температурным перепадам и плесени. На выбор предлагаются разные оттенки и конфигурации. Производственная технология дает возможность имитировать любые природные породы.

Изделия из синтетического сырья более доступны по цене, чем натуральные. Они не считаются дешевыми, конструкции из МДФ и ДСП более бюджетные, но они проигрывают камню в долговечности.

Виды искусственного камня для столешниц

В состав синтетического материала входит минеральный наполнитель, красители и модифицирующие добавки. Роль связующего компонента играют полимеры. В различных производственных технологиях соотношение этих ингредиентов отличается. Покупателям предлагаются конструкции из:

акрила;

кварцевого агломерата;

полиэфирного камня и литьевого мрамора.

Наиболее востребованы первые две разновидности.

Столешницы из акрилового камня

Композитный материал состоит из акриловых смол, каменной крошки, красителя и гидроксида алюминия. Перечисленные компоненты тщательно смешиваются, за счет этого получают однородную вязкую смесь. Она заливается в форму, где остывает и формируется. Данная методика дает возможность производить столешницы разных конфигураций и размеров. Этим достоинства акрилового камня не исчерпываются.

Материал позволяет изготавливать объемные столешницы без швов, которые презентабельно смотрятся. Акриловые изделия отличаются высокой прочностью и устойчивостью к ударным воздействиям. По этому параметру акрил превосходит множество натуральных аналогов.

К плюсам акрилового камня относится его влагоустойчивость и непроницаемость для бактерий.

Изделия этого материала обладают приятной на ощупь поверхностью, они приобретают температуру окружающей среды и отличаются высокой ремонтопригодностью. С таких столешниц легко удалять загрязнения.

На заметку! Акрил не любит высоких температур, он не устойчив к царапинам и в этом заключаются его главные минусы.

Заказать столешницы из акрилового камня можно в мастерской «Каменьпро.рф». В этой организации трудятся опытные исполнители, способные притворить в жизнь самый сложный проект.

Столешницы из кварцевого агломерата

Конструкциям из кварцевого агломерата не страшна горячая посуда. Этим они выигрышно отличаются от акриловых аналогов. Их можно подвергать агрессивному мытью.

Производят такие столешницы на основе минерального наполнителя, в общей смеси его доля достигает 91-93%, что придает материалу уникальные свойства.

Кварцевый агломерат очень похож на натуральный камень, но при этом существенно превосходит его по нескольким параметрам.

Модели, выполненные из этого материала, отличает высокая прочность, стойкость к температурным перепадам и влагонепроницаемость.

К преимуществам таких изделий относят и большой выбор цветовых решений.

Что еще учесть при выборе?

На акриловых столешницах могут оставаться царапины. Они особенно заметны на темных поверхностях. Рекомендуется отдавать предпочтение светлым оттенкам, матовой фактуре. Приветствуется наличие небольших включений, на таких поверхностях почти незаметны повреждения.

При подборе цвета столешницы стоит ориентироваться на площадь помещения и цветовую гамму других предметов интерьера.

У столешниц из камня синтетического происхождения масса достоинств. Их можно изготовить на заказ. Такие конструкции служат в течение долгого времени.

Источник: изделия из искусственного камня https://каменьпро.рф.

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