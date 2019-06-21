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Происшествия

Три года условно получила нижегородка за хищение денег с заправки

24 июня 2019 13:19  [84] Происшествия

Три года условно получила нижегородка за хищение денег с заправки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 24 июня 2019 года.

Судом установлено, что в октябре и ноябре 2017 года нижегородка, работая управляющей АЗС, совершила хищение денежных средств из кассы предприятия ООО “Газпромнефть – Центр” на общую сумму более 133 тысяч рублей.

Суд Московского района признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения) и назначил наказание 30-летней нижегородке – три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

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