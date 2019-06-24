Нижегородские спортсмены на II Европейских играх завоевали восемь медалей Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородские спортсмены на II Европейских играх завоевали восемь медалей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Международные соревнования начались 21 июня 2019 года в Минске (Беларусь). В них принимают участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран мира. Нижегородскую область представляют шесть человек.

В настоящее время в медальном зачёте лидирует Россия, у которой 39 медалей различного достоинства: 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых.

Наибольшее количество медалей среди нижегородцев завоевала 20-ти летняя Дина Аверина. Сейчас у нее 5 медалей по художественной гимнастике: первые места в индивидуальном многоборье, в упражнениях с обручем и упражнениях с лентой, второе место в упражнении с булавами и третье место — в упражнении с мячом. Дина родилась в городе Заволжье.

Первым тренером гимнастки и её сестры Арины была Лариса Белова (мама олимпийской чемпионки Сиднея Ирины Беловой).

Ещё одна нижегородская гимнастка Анастасия Максимова (ГАУ НО "Центр спортивной подготовки") завоевала первое место в групповых упражнениях.

Первое место по самбо (до 62 кг) занял Руслан Багдасарян из города Павлово. Из последних весомых спортивных результатов Руслана - серебро чемпионата мира по самбо, который проходил в Бухаресте (Румыния) с 8 по 12 ноября 2018 года.

Самбист из Выксы Андрей Кубарьков занял третье место в весовой категории до 52 кг. Спортсмен также боролся в Бухаресте на чемпионате мира, где завоевал первое место.

С успешным выступлением нижегородских спортсменов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Приятно, что наш регион уже внес такой весомый вклад в медальную копилку сборной. Это показатель серьезного уровня подготовки и мотивации на победу", - отметил глава региона.

"Настоящей звездой соревнований стала Дина Аверина. Такое постоянство в достижении высочайших результатов на международных состязаниях вызывает искреннее восхищение", - добавил Глеб Никитин.

Всего в Минске представлено 15 видов спорта и 23 дисциплины. На втором месте в медальном зачёте идёт Беларусь (34 медали), на третьем – Украина. II Европейские игры закончатся 30 июня 2019 года.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.

Как сообщалось ранее, с 2019 года в России началась реализация нацпроектов. В рамках национального проекта "Демография" работает проект "Спорт – норма жизни". Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить количество людей, регулярно занимающихся спортом до 55% к 2014 году.