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Бизнес

Банк "Открытие": нижегородская молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы

24 июня 2019 13:57  [165] Бизнес

Накануне празднования Дня молодежи в России (27 июня) банк "Открытие" провел исследование финансовых предпочтений молодых клиентов в возрасте от 18 до 24 лет в Нижегородской области.

Исследование показало, что количество и доля активных клиентов в возрасте 18-24 года в банке "Открытие" растет. В I квартале 2019 года эта доля увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,3 процентных пункта и достигла 5,6%.

Самый популярный финансовый продукт у данной аудитории – дебетовая карта, которой пользуется порядка 90% молодых клиентов. При этом только у 32% из них карта не является зарплатной.

Для молодой аудитории банка характерна достаточно высокая покупательская активность. Молодежь предпочитает тратить большую часть заработанных денег на продукты питания, отдых и развлечения, одежду и обувь, гаджеты и мобильную связь. Пока молодым клиентам не присуща сберегательная модель финансового поведения, более типичная для людей старшего возраста: доля вкладчиков среди молодежи – всего 3,5% (второе место в рейтинге).

На третьем месте в рейтинге популярности финансовых продуктов у молодых клиентов – кредит наличными (2,5%): возможность брать кредиты у клиентов в возрасте 18-24 года пока ограничена отсутствием достаточного уровня доходов.

Так называемое "поколение Z" (как принято называть рожденных после 1995 года) демонстрирует явно выраженную приверженность новым сервисам и удобным финансовым технологиям.

"Смартфон стал для наших молодых клиентов не только главным гаджетом, но и основным финансовым помощником. Показательно, что 76% клиентов банка моложе 25 лет пользуются мобильным банком и только 18% – интернет-банком", - сказала старший вице-президент, заместитель руководителя розничного блока банка "Открытие" Екатерина Маслова.

СПРАВКА:
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

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