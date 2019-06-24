Похолодание придет в Нижегородскую область с 26 июня Общество

Похолодание придет в Нижегородскую область с 26 июня 2019 года. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 июня, днем будет +22° и облачно. В среду +20° и дождь. К пятнице температура снизится до +17°…+18°. Также возможны дожди. Ночью в среднем будет +10°…+12°. Давление в течение недели будет постепенно снижаться.