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Общество

Похолодание придет в Нижегородскую область с 26 июня

24 июня 2019 14:17  [169] Общество

Похолодание придет в Нижегородскую область с 26 июня 2019 года. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 июня, днем будет +22° и облачно. В среду +20° и дождь. К пятнице температура снизится до +17°…+18°. Также возможны дожди. Ночью в среднем будет +10°…+12°. Давление в течение недели будет постепенно снижаться.

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