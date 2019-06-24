Годами заброшенные сараи на улице Четверикова начали сносить в Нижнем Новгороде Общество

Годами заброшенные сараи на улице Четверикова начали сносить в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Годами заброшенные сараи на улице Четверикова начали сносить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

По словам местных жителей, эти сараи были построены во времена народной стройки. Тогда их использовали для складирования угля и дров. Но после того, как близлежайшие дома перешли на газовое отопление, старые сараи оказались заброшенными.

"Проблема старых сараев копилась годами. Финансирование на снос не выделялось, но при поддержке мэра города Владимира Панова наконец-то выделены средства на демонтаж этих старых построек", - сказал глава администрации Советского района Владимир Исаев.