За капитальным ремонтом исторического здания в Нижнем Новгороде смогут наблюдать все желающие Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Веб-камеру установят на историческом здании в Нижнем Новгороде по ул. Пискунова, 37, где сейчас ведется ремонт крыши. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Видеонаблюдение там будет организовано так же, как и на других объектах, где сегодня идут работы по программе капитального ремонта. Ссылка на трансляцию будет размещена на странице Фонда.

Нижегородский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов и региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия 24 июня проверили, как идет ремонт крыши в этом доме, который, к тому же, является жилым. Здание, перестроенное из старой усадьбы в 1910 году и оформленное в стиле модерн, в советское время было национализировано и переделано из особняка в многоквартирный дом.

Сегодня в нем так же, как и в начале ХХ века живут люди. Ремонт кровли и фасада проводится по программе капитального ремонта. Такие работы на объекте культурного наследия требуют обязательного согласования управления охраны памятников и привлечения лицензированной организации.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность использования всех возможностей для улучшения состояния объектов культурного наследия.

"На территории региона находится более 3500 объектов культурного наследия, в том числе 1260 федерального значения. Значительная часть памятников расположена в Нижнем Новгороде – около 750 объектов. Десятки объектов будут отреставрированы в преддверии юбилея города. Наша задача – использовать все возможные инструменты для того, чтобы поддерживать это наследие в надлежащем виде", - сказал Глеб Никитин.

"Дома-памятники, в которых живут люди, требуют еще большего внимания. Ремонт там должен проводиться с учетом мнения жителей и архитектурного сообщества. Международный опыт показывает, что здания, построенные века назад, при правильном подходе могут быть удобными для жизни и сегодня", - добавил глава региона.

Договор в рамках программы капремонта МКД был заключен в конце мая 2019 года. Сегодня рабочие меняют на здании стропильную часть крыши, на следующей неделе планируют приступить к монтажу кровельного железа. Работы осложняются стесненными условиями работы и сложной геометрией кровли – она имеет семь скатов на разных уровнях. По словам рабочих, состояние старой кровли было аварийным: возможно, за все время эксплуатации здания в качестве многоквартирного дома, а это около века, ее капитально не ремонтировали ни разу.

"Стоимость работ по замене кровли составляет около 2 млн рублей. Ее ремонт планируется завершить в августе. Что касается ремонта фасада, то сейчас идет разработка проектно-сметной документации, которую предстоит согласовать с управлением по охране объектов культурного наследия", - сообщил руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

И.о. руководителя управления по госохране ОКН Игорь Петров в свою очередь сообщил, что в основу проекта реставрации фасада лягут чертежи и старые фотографии исторического дома.

"Предстоит тщательное восстановление тех элементов, которые сегодня утрачены. В первую очередь это внешний вид эркера. Проведение ремонта многоквартирного дома, объекта культурного наследия, с привлечением Фонда капремонта – это новый для Нижегородской области опыт. Поэтому за работой ведется всесторонний тщательный надзор", - сказал Игорь Петров.

Напомним, что на привлечении к контролю за ходом работ на ОКН представителей общественности, в первую очередь экспертов-градозащитников, настаивает Глеб Никитин. Также по поручению главы региона в Нижегородской области продолжается ревизия объектов культурного наследия, находящихся в частной собственности.