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Бизнес

"Открытие Брокер" стал многократным лауреатом премии Loyalty Awards Russia 2019

25 июня 2019 09:09  [72] Бизнес

Программа лояльности "O. InveStore!" компании "Открытие Брокер" удостоена четырёх наград национальной премии Loyalty Awards Russia 2019 — "Лучшая программа лояльности финансовых институтов", "Премия за лучший каталог вознаграждений", "Премия за эффективное использование CRM в программе лояльности" и "Старт года". Таким образом, члены авторитетного международного жюри высоко оценили инновационность программы лояльности, её функциональность и удобство для инвесторов.

Loyalty Awards Russia — ежегодная национальная премия, учреждённая в 2010 году для выявления лучших профессионалов рынка маркетинга лояльности России и стран СНГ. Организаторами премии в России являются Сообщество специалистов в области маркетинга, информационных технологий и инноваций (RuMarTech) и отраслевой специализированный портал "Библиотека лояльности". Loyalty Awards Russia — единственная российская премия-участник рейтингов Forrester Research.

"Открытие Брокер" получил 4 награды в рамках премии Loyalty Awards Russia 2019 за разработку и реализацию первой в России программы лояльности для инвесторов и трейдеров "O.InveStore!". Организаторы признали программу лояльности "Лучшей программой лояльности финансовых институтов", присудили первое место в номинациях "Премия за лучший каталог вознаграждений" и "Премия за эффективное использование CRM в программе лояльности". Также программа лояльности "Открытие Брокер" стала лауреатом премии в номинации "Старт года", которая присуждается за лучший новый проект в области маркетинга лояльности.

Программа лояльности "O. InveStore!" была представлена клиентам "Открытие Брокер" в декабре 2018 года. Её уникальность для российского рынка инвестиционных услуг подтверждена "Национальным агентством финансовых исследований". Программа лояльности предполагает начисление бонусных баллов клиентам "Открытие Брокер" за рекомендацию компании в качестве брокера для инвестирования на финансовых рынках среди своих друзей, родственников и коллег. Также в рамках программы инвесторы и трейдеры получают на бонусный счёт от 3 до 5% от комиссии, уплаченной брокеру при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг на фондовом рынке, срочном и валютном рынках. Для новых клиентов компании действует акция "Инвест-привет", благодаря которой инвесторы и трейдеры получают удвоенный кэшбек бонусными баллами при совершении торговых операций.

Полученные баллы можно потратить на покупку различных товаров, использование сервисов и услуг. Выбрать подарок, прочитать его описание и выбрать способ доставки можно в специальной витрине вознаграждений программы лояльности. Перечень вознаграждений для клиентов "Открытие Брокер", участвующих в программе лояльности, затрагивает десятки наименований в различных категориях. Стать участником программы лояльности "O. InveStore!" можно через личный кабинет.

"Программа лояльности “O. InveStore!”, на наш взгляд, по праву стала ключевым событием года на рынке брокерских услуг в России. Тысячи клиентов нашей компании уже присоединились к программе лояльности и успели оценить её преимущества. Победа в четырёх номинациях премии Loyalty Awards Russia — это подтверждение успеха “O. InveStore!” профессиональным сообществом России и зарубежных стран. Благодарим жюри за столь высокую оценку нашей работы. В ближайшее время мы порадуем участников программы новыми интересными и полезными предложениями", — рассказала начальник департамента маркетинга "Открытие Брокер" Татьяна Зворыгина.

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