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Происшествия

Наркосбытчик из Дзержинска Нижегородской области получил 10 лет колонии

25 июня 2019 09:44  [100] Происшествия

24-летний наркосбытчик из Дзержинска получил 10 лет колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 июня 2019 года.

Судом установлено, что в апреле 2018 года неустановленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, через сеть интернет (путем предложения работы в качестве курьера) вовлекло жителя Дзержинска в распространение на территории города наркотических средств.

В период с 17 апреля по 31 мая 2018 года молодой человек раскладывал переданное ему наркотическое средство и через сеть интернет сообщал неустановленному лицу адреса закладок, приобщая фотоотчет с местами сделанных тайников. Преступная деятельность подсудимого была пресечена год назад сотрудниками полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что наркопритон ликвидировали в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

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