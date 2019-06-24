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Происшествия

Водитель автомобиля Toyota погиб в лобовом столкновении с Газелью в Нижегородской области 24 июня

25 июня 2019 12:24  [98] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Водитель автомобиля Toyota погиб в лобовом столкновении с Газелью в Нижегородской области 24 июня. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД.

ДТП произошло 03:30 на трассе Москва – Уфа в Лысковском районе, когда 58-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ГАЗ 2824.

В результате водитель легковушки погиб, а водитель 43-летний водитель Газели с многочисленными травмами и переломами госпитализирован с Лысковскую больницу.

В УГИБДД пояснили, что водитель автомобиля Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги:
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