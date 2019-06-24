Как правильно рассчитать затраты на ремонт?

Ремонт квартиры – это дело непростое. Оно потребует и физических и финансовых затрат. В этом случае точность сметы играет ключевую роль. Она позволит грамотно распределить бюджет, этапы работ и понять возможную продолжительность таковых. Калькулятор ремонта поможет снизить лишние траты и увидеть реальную картину инвестиций.

Самостоятельно будет сложно определить перечень процессов и возможных финансовых вливаний. Процесс сложный и требует специальных познаний. Именно поэтому без помощи иногда не обойтись.

Перед тем, как вести расчёты, необходимо прежде определиться с тем, какой именно ремонт необходим: косметический или капитальный. Можно просчитать сразу несколько вариантов, чтобы понимать разницу в объёме инвестиций. Кроме того, стоит отталкиваться от качества материалов, места проведения ремонта и желаемых сроков.

Желательно взять за основу качественный дизайн-проекта. Последний включает расстановку мебели, план размещения специализированного оборудования и учитывает потребность в тех или иных материалах. Опытный дизайнер поможет избежать большого числа ошибок и произвести верный расчёт. Однако специальным калькулятором воспользоваться проще и дешевле, если присутствует чёткое понимание алгоритмов.

Затраты на ремонт во многом зависят от того, будут ли работы производиться самостоятельно или при активном участии профессионалов. Адекватно оценивайте ситуацию на рынке, а также собственные возможности. Не всегда в приоритете экономия. Иногда проще и надёжней отдать предпочтение проверенным профессионалам. Если исполнитель будет использовать дешёвые материалы, то в итоге деньги могут быть выброшены на ветер.

Необходимо также при расчётах учитывать возраст постройки. Естественно предположить, что ремонт в старом доме обойдётся в большую сумму. Кроме того, стоит оставить некоторую сумму на устранение различных форс-мажоров, которые обязательно образуются.

Сумма ремонта во многом зависит о качества используемых в работе материалов. Понятно, что если таковые будут элитными или эксклюзивными, то цифры в смете будут более значительными. Учитывать нужно, в том числе, и «расходники», без которых не обойтись на подготовительном этапе работ. Если делать ремонт на базе дизайн-проекта, то погрешность, скорее всего, будет не очень значительной. В ином случае процент риска может быть значительно выше.

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