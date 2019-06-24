Скважину пробурили в поселке Дзержинска для ускорения строительства домов для многодетных семей Общество

Фото: администрация Дзержинска

Скважину пробурили в поселке Пыра г.о.г. Дзержинска для ускорения строительства домов для многодетных семей. Работы выполнены после встречи жителей поселка с главой Дзержинска Иваном Носковым.

Речь идет о будущем жилом комплексе "Южный"). Одной из причин стало отсутствие воды в поселке и, как следствие, на стройплощадках ЖК.

"Решение по обеспечению Пыры водой в целом найдено. В этом году начнется строительство водовода для обеспечения нужд поселка, завершиться оно должно в 2020 году", - доложил жителям Иван Носков.

Однако многодетные семьи попросили главу найти более оперативное, пусть и временное, решение вопроса водоснабжения именно для ЖК, чтобы не ждать окончания прокладки водовода. Жители подчеркнули, что средства в многодетных семьях ограничены, на стройку уходит существенная часть семейного бюджета, и частную скважину может себе позволить далеко не каждый.

В результате главой города было найдено решение, привлечены инвесторы, и на внебюджетные средства пробурена скважина. Техническая вода из нее может использоваться для строительных целей всеми участниками будущего жилого комплекса.