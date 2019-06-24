Нижегородский опыт развития социального предпринимательства предложили для тиражирования по стране Общество

Специалисты предложили нижегородский опыт развития социального предпринимательства для тиражирования по стране. Об этом сообщает пресс-служба губернатор и правительства региона.

Данный опыт представила делегация Нижегородской области на Всероссийском форуме "Социальное предпринимательство: время действовать" в Москве.

Задачу по развитию социального предпринимательства поставил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Одним из важнейших инструментов для достижения результатов стала работа регионального центра инноваций социальной сферы.

"Меньше, что за два года работы центр смог добиться значительных результатов. В его реестре более 1,5 тысяч организаций. По специально разработанной программе обучили более 600 человек. В итоге в регионе появилось более 80 новых социальных проектов", - сказал Глеб Никитин.

Идеи, предлагаемые нижегородцами, как отметил губернатор, интересны и хорошо проработаны.

"Направления самые разные: уход за пожилыми людьми, такси для людей с ограниченными возможностями здоровья, дополнительное образование для детей и многое другое. Их реализация предполагает создание развивающих центров, агентств социального обслуживания, медицинских учреждений, творческих мастерских, спортивных организаций и других предприятий малого и среднего бизнеса социальной направленности. Это реальные дела, позволяющие менять к лучшему жизнь людей", - добавил глава региона.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил, что "еще одно направление работы центра - привлечение внебюджетных средств для поддержки социального предпринимательства. Благодаря этому виду поддержки нижегородские предприниматели уже получили гранты на сумму более 7 млн рублей. Важно, что деньги выделяет крупный бизнес. Успехи в этой сфере особо отметили и эксперты на форуме. Они рекомендовали наш опыт для тиражирования по стране", - сообщил он.

"У Нижегородской области есть хорошая практика взаимодействия с региональными органами власти, а также привлечения крупных предприятий регионального и даже федерального уровня. В результате регион получает дополнительную поддержку в реализации проектов по развитию социального предпринимательства. Опыт Нижегородской области будет крайне полезен и для других регионов", - подчеркнул директор Центра развития социального предпринимательства Российского государственного социального университета Денис Богатов.