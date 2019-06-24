Игорь Комаров принял участие в закрытии первой смены лагеря "Гвардеец" Общество

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров 25 июня принял участие в торжественном закрытии первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря "Гвардеец-1", который организован на базе 210-го гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск минобороны России в Нижегородской области (Кстово). Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В пресс-службе пояснили, что "Гвардеец" - один из основных патриотических проектов, реализуемых в Приволжском федеральном округе. Здесь старшеклассники из всех регионов ПФО на практике знакомятся с армейской жизнью и бытом, на личном опыте постигают основы боевого братства. За 18 дней школьники под руководством опытных наставников освоили программу начальной и специальной военной подготовки, участвовали в учебных стрельбах, совершали марш-броски, соревновались в знании истории Отечества, учились строевым приемам и жили в тех же условиях, в которых несут службу защитники Родины.

В первой смене лагерей "Гвардеец-1" (в Нижегородской области) и "Гвардеец-2" (в Пензенской области) приняли участие 360 юношей из всех регионов округа и команды из шести окружных кадетских корпусов ПФО. Всего с начала проекта школу лагерей "Гвардеец" прошли около 5 тысяч ребят.

Силу, выносливость, навыки владения оружием и приемами рукопашного боя, которые ребята получили в лагере, они продемонстрировали на эстафете "Юнармейский маршрут", затем юноши были приняты в ряды движения "Юнармия", созданного в 2016 году по инициативе президента России Владимира Путина, и принесли первую в своей жизни присягу.

Игорь Комаров поздравил ребят и пожелал им успехов на пути служения Отечеству.

"Тот, кто сумел преодолеть себя и показать лучшие качества, кто понял, что такое дружба и высокий смысл слова "Родина", может считаться настоящим "гвардейцем". Уверен, что полученный здесь опыт поможет вам добиться самых высоких жизненных целей. Дни, проведенные в лагере, важны для становления вашего характера, ваших ценностей и убеждений. Стране нужны смелые, умные, честные и ответственные люди - Гвардейцы с большой буквы", - сказал полпред.

На церемонии торжественной присяги присутствовали член комитета по обороне Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин, председатель законодательного собрания региона Евгений Лебедев. Игорь Комаров и почётные гости лагеря вручили ребятам нагрудные значки "Юнармии" и часы от имени полномочного представителя президента РФ в ПФО.