"Единая Россия" и министерство ЖКХ региона обучили общественных контролеров в рамках проекта "Городская среда" Общество

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Нижегородское региональное отделение "Единой России" совместно с областным министерством энергетики и ЖКХ провели обучающий семинар для общественных контролеров в рамках партийного проекта "Городская среда". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Слушателями стали активисты "Единой России", представители комитетов территориального общественного самоуправления, советов МКД и просто неравнодушные жители.

Общественные контролеры совместно с представителями администраций и депутатами будут контролировать сроки и качество выполнения работ на объектах благоустройства.



"Очень приятно, что много жителей изъявило желание стать общественными контролерами. Совместная работа позволит нам выявлять некачественные работы в благоустройстве и вовремя их устранять. Также общественные контролеры будут предоставлять нам хорошие фотоотчеты, которых не хватало в прошлые годы. Я уверен - это позволит на высоком уровне реализовать федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году", - сказал министр энергетики и ЖКЖ Нижегородской области Андрей Чертков.

"Городская среда" - один из самых востребованных жителями проектов, и один из самых затратных по объемам финансирования. В этом году в рамках проекта будут благоустроены 348 дворов и почти 100 общественных пространств. Из бюджетов всех уровней на эти цели выделяется более 1,5 млрд рублей.

Чтобы общественные контролеры могли компетентно оценить, насколько качественно работают подрядчики, специалисты министерства ЖКХ рассказали, на что в первую очередь стоит обращать внимание при проверке и приемке работ: состояние асфальтового покрытия и пешеходных дорожек, нормативы по освещению, основные правила при установке лавочек и урн.

На семинаре участники также выступили со своими идеями и предложениями, как в дальнейшем использовать благоустроенные пространства, чтобы они были популярны и интересны жителям.



По словам председателя регионального общественного совета партийного проекта "Городская среда", депутата Законодательного собрания Нижегородской области Артема Баранова, контроль за ходом работ необходим, но также особо важно, как будет использоваться та или иная площадка, общественное пространство после этапа благоустройства.

"Именно жители – самые главные эксперты "Городской среды", пользователи обновленной инфраструктуры. Мы слышим их идеи и наказы. И при поддержке общественных контролеров и неравнодушных нижегородцев планируем программы и методы для того, чтобы наполнить эти территории смыслом, действиями, событиями. Как показал семинар, жители наши активны. И уверен, что с их помощью каждое пространство будет не только благоустроено качественно и в срок, но и активно использоваться после реализации проекта", - отметил депутат.

По окончании семинара участники получили специальные удостоверения общественных контролеров и бейджи.

Напомним, общественные контролеры проходят подготовку в рамках реализации партийных и национальных проектов в регионе. В этом году в проекты включено почти 800 объектов. Это благоустройство дворов и общественных пространств, ремонт дорог, строительство и реконструкция школ, детских садов и домов культуры. Всего региональным отделением партии и правительством Нижегородской области планируется подготовить более восьми тысяч общественных контролеров.

Также "Единая Россия" закрепила за каждым благоустраиваемым, реконструируемым и строящимся объектом в рамках партийных проектов конкретного депутата - от федерального до местного уровня.

"Это позволит избежать вопросов, которые связаны с задержкой строительства, начиная от этапа формирования проектно-сметной документации и заканчивая сдачей объекта. Деньги выделены колоссальные, и, конечно, "Единая Россия" как инициатор строительства и реконструкции объектов берет на себя ответственность за то, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Каждый депутат будет отвечать лично и перед партией, и перед жителями, в том числе и своим политическим будущим, за те объекты, которые ему сегодня поручено курировать", - заявил секретарь НРО партии "Единая Россия", депутат Государственной думы РФ Денис Москвин.