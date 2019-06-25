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Общество

МФЦ с самым большим количеством рабочих окон откроется в Дзержинске 27 июня

25 июня 2019 17:01  [97] Общество

Третий многофункциональный центр (МФЦ), где расположено самое большое количество рабочих окон, откроется в Дзержинске Нижегородской области 27 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В помещении центра выполнен ремонт и созданы условия маломобильных граждан.

В новом офисе будут работать 22 окна для оказания государственных и муниципальных услуг – в частности, по выдаче или замене паспорта РФ, оформлению загранпаспорта, регистрации прав, кадастровому учету объектов недвижимости, приватизации, регистрации и подтверждению личности на портале "Госуслуги", оформлению транспортной карты и др.

В церемонии открытия нового офиса МФЦ примет участие глава Дзержинска Иван Носков.

Церемония открытия МФЦ состоится 27 июня, в 16:00 в Дзержинске по адресу улица Терешковой, 24.

В пресс-службе напомнили, что в конце мая этого года в Дзержинске открылся дополнительный офис МФЦ на улице Пушкинской, где работают восемь окон приема и выдачи документов (в основном офисе на ул.Гастелло функционирует 20 окон). Дополнительные офисы расположены в густонаселенных районах Дзержинска и рассчитаны на прием жителей центральной и западной частей города в целях создания пошаговой доступности услуг МФЦ.

После открытия нового офиса на Терешковой в Дзержинске для граждан будет открыто 50 окон для получения государственных и муниципальных услуг.

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