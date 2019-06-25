Доходы и расходы бюджета Дзержинска увеличены на 1,34 млрд рублей Экономика

Депутаты думы Дзержинска на заседании 25 июня внесли изменения в бюджет города на 2019 год, в соответствие с которыми доходы и расходы бюджета увеличены на 1,34 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Теперь доходы бюджета составляют 6,6 млрд рублей, расходы — 6,7 млрд рублей.

Увеличение доходов бюджета произошло в основном за счет межбюджетных трансфертов на общую сумму в 1,3 млрд рублей. Помимо этого на 8 млн рублей был увеличен земельный налог на сумму ожидаемого перевыполнения по итогам I полугодия 2019 года. Дефицит бюджета не изменился и составил 127,4 млн рублей.

Наиболее существенная сумма субсидий поступила из федерального бюджета на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках национального проекта "Оздоровление Волги". Средства в размере 1,13 млрд рублей будут направлены на строительство главного канализационного коллектора и объектов водоотведения для промпарка "Дзержинск-Восточный", а также реконструкцию районных очистных сооружений.

В рамках реализации федеральной программы "Доступная среда" из бюджетов вышестоящих уровней направлено около 935 тысяч рублей на обеспечение равных условий для маломобильных групп населения в детский сад №92. Проект предусматривает переоборудование крыльца с обустройством пандуса, расширение дверных проемов, установку специальных поручней на лестничных пролетах и в туалете одной из групп. Доля местного софинансирования составит 875 тысяч рублей.

Также на условиях софинансирования с местным бюджетом областные субсидии позволят осуществить ряд проектов. В том числе, провести капитальный ремонт школ №20 и №26, на который выделены средства облбюджета в размере 13,9 млн рублей (местное финансирование — 558,8 тысяч рублей), подготовить проект капремонта Дзержинского театра кукол (софинансирование региона — 5,5 млн рублей, местный бюджет — 1,5 млн рублей), обустроить контейнерные площадки (софинансирование региона – 515,4 тысяч рублей, местный бюджет – 27,13 тысяч рублей).

Также субсидии областного бюджета и средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 64,5 млн рублей будут направлены на расселение 24 квартир дома №36 по улице Грибоедова и пять квартир дома №11 по ул. Восточной в поселке Горбатовка. Местное софинансирование составит 582,6 тысяч рублей.

Из областного резервного фонда выделены средства в размере 4,5 млн рублей для дополнительных инженерно-геологических изысканий, инженерного обследования здания детского сада №97.

"Механизм софинансирования позволяет реализовывать нужные для города капиталоемкие проекты. При этом доля участия местного бюджета небольшая, основная часть средств поступает из бюджетов вышестоящих уровней. Поддержка региона и федерации – большой плюс", - прокомментировал председатель городской Думы Сергей Попов.

За счет перераспределения средств внутри и между статьями городского бюджета будет профинансировано участие дзержинских юнармейцев в слете отрядов этого общественного движения в августа 2019 года. На эти цели в городской казне предусмотрено 182,4 тысячи рублей.

Дополнительные средства в сумме 292 тысяч рублей предназначены для подготовки площадки на стадионе "Пионер" для последующей установки комплекта спортивно-технологического оборудования за счет федерального бюджета.

Более 13 млн рублей выделено на технологическое присоединение объекта "Строительство нового здания МБОУ СШ №2" к системе теплоснабжения.