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Общество

Еще более 1 млрд рублей федеральных средств может поступить в нижегородскую казну после уточнения бюджета РФ

25 июня 2019 18:47  [140] Общество

"Планируем, что более 1 млрд рублей дополнительных федеральных средств поступит в нижегородскую казну после уточнения российского бюджета", - сказал депутат Госдумы Артем Кавинов, комментируя работу над законопроектом по изменению параметров федерального бюджета.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, уточняющий параметры федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.

"Расходы в целом увеличиваются на 256 млрд рублей, а перераспределяется порядка 587 млрд рублей. Всего поступило 120 поправок из них 100 принято во втором чтении. В целом увеличиваются расходы на медицину и в частности на обеспечение лекарствами. Из федерального бюджета для Нижегородской области это сумма в 212 млн рублей", - пояснил депутат.

"Также была уточнена сумма федеральной поддержки по обеспечению обязательств по выплате на третьего ребенка. У нас ее получают более 9 тысяч семей. В 2019 году регион на эти цели получит более 895 млн рублей", - добавил он.

Артем Кавинов обратил внимание, что 4,3 млрд рублей в российском бюджете заложено на повышение зарплаты сотрудникам МЧС. Это то, о чем говорил президент на прошедшей прямой линии. Также принято решение об увеличении гранта для регионов до 30 млрд рублей. Его получат те субьекты, где показывают хорошие результаты по выполнению целевых показателей по нацпроектам.

Кавинов напомнил, что практически параллельно с Госдумой в нижегородском Законодательном собрании на этой неделе областные депутаты также обсуждают поправки в бюджет.

"В целом расходная часть областной казны увеличивается на 3,3 млрд рублей. Из них чуть более миллиарда – это дополнительные федеральные средства. В основном средства будут направлены на реализацию нацпроектов", - сказал депутат.

Он отметил, что нацпроекты – это, прежде всего конкретные объекты в каждом районе.

"У нас на округе это строительство детских садов на Бору, в Краснобаковском районе и в Сормово, школ в Варнавино и в селе Хмелевицы в Шахунье. Целый ряд работ по строительству и ремонту очистных сооружений городских округах Семеновский, Бор и в Ветлужском, Городецком районах, реконструкция спортзалов в пяти сельских школах и работы по строительству развязки на основной северной трассе Нижний Новгород-Шахунья-Киров. И мы все заинтересованы в качественной реализации этих планов", - пояснил Кавинов.

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