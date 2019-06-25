Последние новости рубрики Общество
25 июня 2019 19:12  [110] Нижний сегодня: главные события дня
25 июня 2019 18:47  [139] Еще более 1 млрд рублей федеральных средств может поступить в нижегородскую казну после уточнения бюджета РФ
25 июня 2019 18:35  [98] Губернатор Глеб Никитин и глава ФАС РФ Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве
25 июня 2019 18:14  [102] Нижегородская область вошла в число лучших регионов РФ по внедрению системы "РЭО Радар"
25 июня 2019 17:01  [143] МФЦ с самым большим количеством рабочих окон откроется в Дзержинске 27 июня
25 июня 2019 16:33  [209] Вместо ремонта памятников участникам ВОВ: депутат сельсовета Дальнеконстантиновского района обвиняется в хищении средств
25 июня 2019 15:38  [179] Дорогу заасфальтируют около дома №304Б по Московскому шоссе, сообщили в мэрии
25 июня 2019 15:18  [161] "Единая Россия" и министерство ЖКХ региона обучили общественных контролеров в рамках проекта "Городская среда"
25 июня 2019 15:16  [120] Жилинспекция ограничилась предупреждением по итогам "мусорного" рейда на Бору Нижегородской области
25 июня 2019 14:46  [141] Игорь Комаров принял участие в закрытии первой смены лагеря "Гвардеец"
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

25 июня 2019 19:12  [110] Общество

Губернатор Глеб Никитин и глава ФАС РФ Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве

Нижегородская область и ФАС РФ будут сотрудничать при реализации инновационных пилотных проектов, направленных на повышение прозрачности тарифов, обеспечения баланса участников регулируемых правоотношений и снижение затрат потребителей услуг.

Нижегородская область вошла в число лучших регионов РФ по внедрению системы "РЭО Радар"

Представители "Российского экологического оператора" озвучили перечень регионов, от жителей которых было получено наибольшее количество обращений. В число этих регионов вошла Нижегородская область. РЭО разъясняет, что данный рейтинг - это перечень лучших регионов по внедрению системы "РЭО Радар", а не худших регионов по ситуации с обращением с ТКО. Включение в данный топ-10 свидетельствует об эффективном информировании жителей со стороны региональных властей.

Мошенничество в интернет-магазинах: нижегородка не смогла приобрести самосвал

На сайте НИА "Нижний Новгород" представлены рекомендации правоохранителей о том, как не попасться на уловки интернет-мошенников.

Ступени и пандусы на склоне Нижегородского кремля отремонтируют за 17 млн рублей

Контракт с подрядчиком предусматривает ремонт с применением бетонной брусчатки. Причем 15% брусчатки от всего объема должны иметь гравировку "1221" (год основания Нижнего Новгорода).

Концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в Нижнем Новгороде и Дзержинске

24 июня отмечались метеоусловия, способствующие незначительному накоплению примесей в приземном слое атмосферы.

Строительство жилых домов в Нижегородской области за 4 месяца увеличилось на 20%

За январь-май в области построено 2275 жилых домов, а в Нижнем Новгороде - 86 тысяч кв. м. жилья.

Нижегородский трамплин К-60 построен на 60%: минстрой проверил ход работ

Региональное министерство строительства не сомневается, что объект будет введен в эксплуатацию до конца года.

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