Нижний сегодня: главные события дня Общество

Губернатор Глеб Никитин и глава ФАС РФ Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве

Нижегородская область и ФАС РФ будут сотрудничать при реализации инновационных пилотных проектов, направленных на повышение прозрачности тарифов, обеспечения баланса участников регулируемых правоотношений и снижение затрат потребителей услуг.

Нижегородская область вошла в число лучших регионов РФ по внедрению системы "РЭО Радар"

Представители "Российского экологического оператора" озвучили перечень регионов, от жителей которых было получено наибольшее количество обращений. В число этих регионов вошла Нижегородская область. РЭО разъясняет, что данный рейтинг - это перечень лучших регионов по внедрению системы "РЭО Радар", а не худших регионов по ситуации с обращением с ТКО. Включение в данный топ-10 свидетельствует об эффективном информировании жителей со стороны региональных властей.

Мошенничество в интернет-магазинах: нижегородка не смогла приобрести самосвал

На сайте НИА "Нижний Новгород" представлены рекомендации правоохранителей о том, как не попасться на уловки интернет-мошенников.

Ступени и пандусы на склоне Нижегородского кремля отремонтируют за 17 млн рублей

Контракт с подрядчиком предусматривает ремонт с применением бетонной брусчатки. Причем 15% брусчатки от всего объема должны иметь гравировку "1221" (год основания Нижнего Новгорода).

Концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в Нижнем Новгороде и Дзержинске

24 июня отмечались метеоусловия, способствующие незначительному накоплению примесей в приземном слое атмосферы.

Строительство жилых домов в Нижегородской области за 4 месяца увеличилось на 20%

За январь-май в области построено 2275 жилых домов, а в Нижнем Новгороде - 86 тысяч кв. м. жилья.

Нижегородский трамплин К-60 построен на 60%: минстрой проверил ход работ

Региональное министерство строительства не сомневается, что объект будет введен в эксплуатацию до конца года.