Тарифы на электроэнергию изменятся в Нижегородской области с 1 июля Общество

Тарифы на электроэнергию изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2019 года. Об этом напоминает ПАО "ТНС энерго НН".

Согласно решению Региональной службы по тарифам (РСТ) Нижегородской области №53/1 от 18.12.2018 г., с 1 июля 2019 года тарифы на электроэнергию в регионе повысятся в среднем на 2%.

Так, одноставочный тариф для городских жителей, а также квартир и частных жилых домов, которые оборудованы газовыми плитами, в пределах социальной нормы тариф возрастет на 7 копеек: с 3,64 до 3,71 руб. за кВт/ч, сверх социальной нормы – на 13 копеек: с 6,32 до 6,45 руб. за кВт/ч.

Стоимость электроэнергии, которая рассчитывается по тарифам, дифференцированным по двум или трем зонам суток, соответственно будет изменена с 1 июля 2019 года.

По сниженному тарифу будут оплачивать электроэнергию нижегородцы, проживающие в сельской местности, либо в жилых помещениях, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками. Для данных категорий населения РСТ установила понижающие коэффициенты, применяемые к тарифам.

Более подробная информация о тарифах на электроэнергию для различных категорий населения Нижегородской области размещена на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" - www.nn.tns-e.ru в разделе "Информация"/ "Тарифы и нормативы".

Узнать собственный тариф можно также на сайте гарантирующего поставщика, заполнив таблицу.