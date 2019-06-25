Нижегородские кинотеатры примут участие в показах III фестиваля "Горький fest" Культура и отдых

Кинотеатры "Орленок", "Буревестник", "Зарница", "Смена" примут участие в кинопоказах III Фестиваля нового российского кино "Горький fest". Об этом сообщили в городском департаменте культуры. В дни проведения фестиваля каждый из кинотеатров покажет по два фильма.

"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля 2019 года. Организаторы фестиваля: ООО "Продюсерский центр "Люксар" при поддержке министерства культуры РФ, правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, в ноябре 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписали соглашения о сотрудничестве по проведению фестиваля "Горький fest" с президентом фестиваля Михаилом Пореченковым и продюсером фестиваля Оксаной Михеевой.

Всего, порядка 30 площадок будет организовано на фестивале в Нижнем Новгороде в этом году, в том числе на стадионе. Сам фестиваль проходит с 2017 года.