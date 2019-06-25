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Общество

СУ СК приглашает нижегородцев пройти собеседование в профильный кадетский класс

26 июня 2019 11:07  [83] Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

СУ СК России по Нижегородской области приглашает нижегородцев пройти собеседование в 10 профильный кадетский класс. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.

Собеседование пройдет 2 июля в 10:00 в гимназии № 2 Нижнего Новгорода (ул. Мануфактурная, 16 а).

В собеседовании примут участие руководитель отдела кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области полковник юстиции Жулина Наталья Александровна и доктор психологических наук, профессор, научный консультант следственного управления по Нижегородской области Васкэ Екатерина Викторовна.

С претендентами на поступление должен присутствовать законный представитель, при себе необходимо иметь портфолио и аттестат.

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