СУ СК приглашает нижегородцев пройти собеседование в профильный кадетский класс

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СУ СК России по Нижегородской области приглашает нижегородцев пройти собеседование в 10 профильный кадетский класс. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.
Собеседование пройдет 2 июля в 10:00 в гимназии № 2 Нижнего Новгорода (ул. Мануфактурная, 16 а).
В собеседовании примут участие руководитель отдела кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области полковник юстиции Жулина Наталья Александровна и доктор психологических наук, профессор, научный консультант следственного управления по Нижегородской области Васкэ Екатерина Викторовна.
С претендентами на поступление должен присутствовать законный представитель, при себе необходимо иметь портфолио и аттестат.
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