СУ СК приглашает нижегородцев пройти собеседование в профильный кадетский класс Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

СУ СК России по Нижегородской области приглашает нижегородцев пройти собеседование в 10 профильный кадетский класс. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.

Собеседование пройдет 2 июля в 10:00 в гимназии № 2 Нижнего Новгорода (ул. Мануфактурная, 16 а).

В собеседовании примут участие руководитель отдела кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области полковник юстиции Жулина Наталья Александровна и доктор психологических наук, профессор, научный консультант следственного управления по Нижегородской области Васкэ Екатерина Викторовна.

С претендентами на поступление должен присутствовать законный представитель, при себе необходимо иметь портфолио и аттестат.