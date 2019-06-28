Глеб Никитин в ходе Госсовета озвучил предложения по развитию автодорог Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Государственного совета озвучил предложения региона по развитию автодорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Заседание Госсовета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения проходит 26 июня 2019 года в Москве под председательством президента страны Владимира Путина.

"Тема состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения – одна из ключевых для каждого региона. Протяженность сети автомобильных дорог Нижегородской области превышает 32,5 тысячи километров. Поддержание их в надлежащем состоянии - огромная работа, требующего постоянного внимания всех уровней власти", - сказал Глеб Никитин.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже в 2019 году мы рассчитываем отремонтировать 745 километров автодорог. Согласно целевым показателям по итогам реализации нацпроекта необходимо достижение нормативного состояния 85% дорог городских агломераций и 38% дорог регионального и межмуниципального значения", - добавил глава региона.

Как отметил Глеб Никитин, финансирование проекта в 2019 году составит 7,1 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 3,2 млрд рублей и средства консолидированного бюджета региона - 3,9 млрд руб.

"Нижегородская область внесла свои предложения в доклад рабочей группы Госсовета. В частности, это касается регламентации взаимодействия государственного заказчика и владельца инженерных коммуникаций при строительстве и ремонте дорог. Мы предложили рассмотреть возможность упрощенной схемы получения согласований и технических условий. Это позволит снизить затраты и сократить сроки проведения работ", - пояснил губернатор.

"Также мы готовы к выполнению задач, поставленных президентом в ходе заседания Госсовета - внедрению контрактов жизненного цикла и реализации проектов на основе государственно-частного партнёрства. Мы уже составили перечень проектов, которые было бы перспективно реализовать в формате ГЧП, в ближайшее время планируем его представить и начать поиск потенциальных инвесторов", - подытожил Глеб Никитин.