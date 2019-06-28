"Не останавливайтесь на достигнутом, верьте в свои силы и во всем добивайтесь успеха!" - Денис Москвин Общество

Депутат Государственной Думы, секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин направил поздравление с российским Днем молодежи.

"Это праздник молодых и активных, ярких и креативных, талантливых и целеустремленных людей. Ваши энергия, пытливый ум и настойчивость помогают воплощать в жизнь самые смелые идеи.

Молодежь Нижегородской области добивается высоких результатов в науке, спорте и общественной деятельности. Мы гордимся вашими успехами и делаем все возможное, чтобы поддержать в каждом начинании. На молодежь традиционно возлагают большие надежды, потому что именно от вас зависит будущее региона и страны.

Не останавливайтесь на достигнутом, верьте в свои силы и во всем добивайтесь успеха! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия", - пожелал Денис Москвин молодежи.