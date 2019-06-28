Последние новости рубрики Общество
29 июня 2019 09:47  [126] "Почти 250 млн рублей планируется выделить на ремонт дорог в г.о.г.Шахунья в рамках нацпроекта", - Глеб Никитин
28 июня 2019 18:30  [268] Нижний сегодня: главные события дня
28 июня 2019 18:05  [253] Первый платный травмпункт открылся в Нижнем Новгороде
28 июня 2019 17:43  [195] Финансирование строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ начнётся в 2019 году
28 июня 2019 17:36  [148] Заседание дискуссионной площадки "ЕР" о доступной ипотеке прошло в Нижнем Новгороде
28 июня 2019 16:36  [248] "Мы намерены и дальше наращивать поддержку сельхозпроизводителей в Нижегородской области", - Глеб Никитин
28 июня 2019 16:34  [142] Депутаты Гордумы Дзержинска встретились с молодыми парламентариями в День молодежи
28 июня 2019 15:59  [189] Более 300 светофоров модернизируют в Нижегородской области
28 июня 2019 15:10  [236] Клещи отступают – могут ли нижегородцы вздохнуть свободно?
28 июня 2019 15:09  [214] Проект благоустройства Утиного озера в Дзержинске адаптируют к ландшафту
Общество

"Не останавливайтесь на достигнутом, верьте в свои силы и во всем добивайтесь успеха!" - Денис Москвин

27 июня 2019 10:21  [366] Общество

Депутат Государственной Думы, секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин направил поздравление с российским Днем молодежи.

"Это праздник молодых и активных, ярких и креативных, талантливых и целеустремленных людей. Ваши энергия, пытливый ум и настойчивость помогают воплощать в жизнь самые смелые идеи.

Молодежь Нижегородской области добивается высоких результатов в науке, спорте и общественной деятельности. Мы гордимся вашими успехами и делаем все возможное, чтобы поддержать в каждом начинании. На молодежь традиционно возлагают большие надежды, потому что именно от вас зависит будущее региона и страны.

Не останавливайтесь на достигнутом, верьте в свои силы и во всем добивайтесь успеха! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия", - пожелал Денис Москвин молодежи.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Пресс-тур в Русскую Тосканию
28 июня 2019 09:10Пресс-тур в "Русскую Тосканию"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph