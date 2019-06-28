Инвестсоглашения в действии: два предприятия Нижегородской области получат льготы по налогам Экономика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили инвестиционные соглашения правительства области с ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и ООО "Аэрозолекс" на заседании 27 июня 2019 года.

ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово)

В рамках первого соглашения предполагается строительство комплекса, предназначенного для переработки сырья, состоящего из вакуумного остатка с существующих установок первичной переработки нефти и битума (асфальта) с установки деасфальтизации.

Для чего нужен такой комплекс: процесс замедленного коксования коксования широко используется в мире в больших масштабах и является одним из самых эффективных при решении задачи углубления переработки нефти, поскольку позволяет получать из нефтяных остатков дополнительные ресурсы дистиллятного сырья, которые можно путем облагораживания превратить в моторные топлива.

Объем инвестиций: 80 млрд 684 млн рублей без НДС полностью за счет собственных средств (100%).

Размер льгот: инвестиционным соглашением будут предоставлены налоговые льготы в размере 4 млрд 395 млн рублей.

- льготы по налогу на имущество 1,3 млрд рублей

- по налогу на прибыль 3,1 млрд рублей.

Бюджетный эффект: по окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 3,03 млрд рублей (без учета НДФЛ).

Напомним, что строящийся комплекс включает в себя новую установку замедленного коксования, а также установку дизельных фракций и производства водорода. Реализация проекта на предприятии позволит сократить производство.

В целом ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" выпускает свыше 40 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, парафины и др. На сегодняшний день завод — единственный в России производитель и поставщик твердых пищевых парафинов.

ООО "Аэрозолекс" (Дзержинск)

Также депутаты приняли проект закона "Об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Аэрозолекс" (производит диметиловый эфир высокой чистоты).

Суть проекта: организация реализует приоритетный инвестиционный проект "Создание производства диметилового эфира мощностью 10 000 тонн в год". Он направлен на создание первой в Российской Федерации и Содружестве Независимых Государств производственной мощности диметилового эфира высокой чистоты и развитие продаж продукта для использования в качестве пропеллента при производстве аэрозольной продукции в сегментах: товары для дома и гигиены, аэрозольные краски, монтажные пены.

Объем инвестиций: 811,9 млн рублей.

Размер льгот: предполагается предоставление льготы по налогу на имущество – 33,2 млн рублей, по налогу на прибыль – 6,7 млн рублей.

По словам представителей предприятия, реализация проекта обеспечит производство импортозамещающей продукции по более низкой цене по сравнению с импортируемой. Выход на мощность 100% ожидается к 2023 году.

Бюджетный эффект: составит 47,467 млн. рублей (без учета НДФЛ). По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 49,325 млн. рублей (без учета НДФЛ).

"Это успешный импортозамещающий проект, который реализуется в одной из ключевых для региона отраслей экономики. Именно химическая отрасль дала более трети всего объема отгруженной в январе-апреле текущего года продукции. Уникальность производства позволяет обеспечить востребованность продукции на рынках", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Важно, чтобы приток инвестиций не только обеспечивал работу традиционных отраслей, но и приводил к появлению новых. Кроме того, на "Аэрозолексе" будут созданы 27 рабочих мест, на "Лукойле" - 266", - сказал председателя комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.