Золотая виза Греции: одна из самых выгодных в странах Европы

Для того чтобы получить европейский вид на жительство, можно принять участие в программе «золотая виза», которая проводится во многих странах Европы. Греция – одна из стран, которая предлагает такую визу. Почему сделать выбор в пользу этой страны может быть верным решением?

Конечно, каждый самостоятельно решает, что ему подходит. Однако важно учитывать те моменты, которые позволят комфортно жить и обеспечивать свою семью. Получить внж в Греции можно в обмен на вложения в экономику страны. Чаще всего – это покупка недвижимости. Страна предлагает большое разнообразие квартир, домов, среди которых покупатель может сделать выбор.

Греция предлагает одну из самых недорогих «золотых виз». Гражданину нужно приобрести один или несколько объектов недвижимости на сумму 250 тысяч евро. Выбор довольно большой. Прежде, чем это сделать, можно воспользоваться возможностью поиска хороших вариантов в заключении сделок. Вся процедура занимает от 3-6 месяцев. Понимая это, можно начать процедуру выбора, оформления покупки, получения документов заранее.



Есть простые шаги, которые должен сделать каждый, желающий получить вид на жительство. Сделав все так, как требует государство, человек и его семья получает такое разрешение. Продлевать его нужно 1 раз в 5 лет. Есть и другие положительные моменты, которые могут учитывать граждане. Лучше сотрудничать с профессиональными компаниями, которые гарантируют результат, подбор недвижимости и многое другое.

Итак, получить вид на жительство в Греции можно по специальной программе «золотая виза». Гражданину нужно будет приобрести недвижимость на сумму 250 тысяч евро и после этого начинать процедуру оформления документов. Это может быть гарантией получения разрешения на жительство для всей семьи.

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