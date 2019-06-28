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Происшествия

Работника завода в Дзержинске зажало между прессформами для изготовления бочек и канистр

27 июня 2019 14:51  [248] Происшествия
Прессформа для изготовления бочек

Прессформа для изготовления бочек

Фото: с сайта: maviaykalip.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работника ООО Торговый Дом "Дизель-ТС" в Дзержинске зажало между прессформами для изготовления бочек и канистр. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации, с 19 по 20 апреля 2019 года 32-летний оператор работал в ночную смену на экструзионно-выдувных машинах, производящих бочки и канистры. Около 5 часов утра на прессформе накопился излишек материала, который мужчина решил убрать самостоятельно, забыл выключить. Он зашел в область движения прессформ и был зажат между ними в области таза. На крик прибежал коллега и помог пострадавшему освободиться от зажатия.

Мужчину доставили в местную больницу с множественными переломами костей.

В ходе расследования было установлено, что пострадавшего допустили до работы без сертифицированных средств защиты, стажировки, вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте, а также без обязательного предварительного медосмотра. Стаж работы оператора в данной организации был всего меньше месяца.

За допущенные нарушения ООО Торговый Дом "Дизель-ТС" заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

 

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