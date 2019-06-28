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Бизнес

Банк "Открытие" объявил о новой стратегии позиционирования бренда

27 июня 2019 16:10  [185] Бизнес

Банк "Открытие" объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь лицом кредитной организации стал известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Банк "Открытие" станет позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений". Основной акцент в стратегии сделан на том, что "Открытие" постоянно меняется к лучшему, совершенствует услуги, продукты и сервисы, чтобы стать более современным и удобным для клиентов.

Слоган имиджевой кампании - "Меняемся вместе с вами". Амбассадором бренда стал российский музыкант, композитор и продюсер Василий Вакуленко (Баста). На начальном этапе банк рассматривал порядка 50 кандидатов. В шорт-лист вошли десять представителей шоу-бизнеса, актеры и спортсмены.

Кандидатура Басты в сравнении с другими претендентами в большей степени соответствовала ключевым критериям выбора амбассадора бренда, среди которых были: узнаваемость (Вакуленко знают почти три четверти россиян), высокий уровень доверия (он входит в топ-5 российских звезд, которым доверяют больше всех), плодотворная работа в сфере благотворительности, готовность к постоянным изменениям в творчестве и бизнесе. Кампания включает в себя наружную рекламу в крупнейших городах России, рекламные ролики на федеральном ТВ и в интернете. Также у банка и музыканта запланированы совместные мероприятия.

Это первая масштабная рекламная кампания банка после прихода новой управленческой команды. Разработка новой стратегии продвижения была необходима для того, чтобы отразить все кардинальные изменения, произошедшие с банком.

По словам Президента-председателя правления банка Михаила Задорнова, проект "Открытие" - пожалуй, самая захватывающая история на российском банковском рынке.

"Перестроить все ключевые процессы, создать команду, обновить бизнес не только банка, но и всех компаний финансовой группы, интегрировать Бинбанк. Наконец, выйти на прибыльность и начать выплачивать дивиденды… И все это - за полтора года. Прецедентов этому нет. Я уверен, что вместе с новыми героями меняющегося мира, людьми, разделяющими наши ценности и стремления, такими как Василий Вакуленко, мы способны сделать еще больше", - сказал он.

Руководитель блока маркетинга и PR банка "Открытие" Евгений Сидоров подчеркнул, что Баста разделяет ценности кредитной организации.

"Он надёжен и масштабен, и он также, как и мы, стремится стать лучшей версией себя. Василия знают 73% россиян, люди считают его "современным, энергичным и амбициозным". Все эти качества хорошо сочетаются с нашей новой маркетинговой стратегией", - считает представитель банка.

"Мне приятно стать лицом новой кампании банка "Открытие". Я понимаю, как много удалось сделать команде "Открытия", чтобы выйти на тот уровень, на котором банк находится сейчас. Я вижу, какие грандиозные планы у этой команды и рад помочь воплотить их в жизнь", - добавил Василий Вакуленко (Баста).

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Теги:
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