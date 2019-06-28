М-7 и Р-158 в Нижегородской области оснастят новыми комплексами фотовидеофиксации нарушений Общество

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Федеральные трассы М-7 "Волга" и Р-158 "Нижний Новгород – Саратов" в Нижегородской области оснастят новыми комплексами фотовидеофиксации нарушений. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород".

Безопасность движения на дорогах обеспечат 22 новых стационарных комплекса. Они размещены в населенных пунктах, перед автобусными остановками и пешеходными переходами, в местах концентрации ДТП и потенциально опасных участках.

Камеры фотовидеофиксации появились в районах населенных пунктов Чичерово, Смолино, Лесной, Гнилицкие дворики, Северный, Шава, Работки на М-7 "Волга". На автодороге Р-158 – в селе Вязовка, у развязки с М-7 "Волга", рядом с поворотом на посёлок Нижегородец и в селе Богоявление.

Комплексы подключены к электропитанию и работают в тестовом режиме. В ближайшее время ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород передаст оборудование в ведение региональных уполномоченных органов. Новые комплексы интегрируют в информационную систему, настроят под характерные для участков автодорог типы нарушений и введут в эксплуатацию.

В рамках целевой программы на подведомственной ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород" сети федеральных дорог М-7 "Волга", М-5 "Урал", Р-158, Р-178 и Р-600 размещено 90 новых комплексов.