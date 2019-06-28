Магазин беспошлинной торговли Duty Free откроют в нижегородском аэропорту Стригино. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").
Кроме того, магазин в формате Duty Paid также откроется для пассажиров, вылетающих рейсами по России. Магазины предложат нижегородцам и гостям региона на выбор более 1000 наименований продукции ведущих мировых брендов: табачные изделия, алкогольные напитки, кондитерские изделия, парфюмерию и косметику, галантерею, бижутерию.
На данный момент уже определены помещения, идет процесс реконструкции, по окончании которого будет завозиться продукция для реализации.
"В рамках опросов пассажиров мы отметили потребность в данных торговых площадях, поэтому было принято решение открыть магазины уже в этом году. Уверены, что данные магазины будут очень популярны у нижегородцев", – отметил исполнительный директор международного аэропорта Стригино Эдуард Кошенсков.
Открытие Duty Free планируется в конце лета этого года.
Ранее сообщалось, что авиаперелеты Нижний Новгород – Новосибирск запустили в Стригино в конце мая.
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