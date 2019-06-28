Duty Free откроют в нижегородском аэропорту Стригино Бизнес

Магазин беспошлинной торговли Duty Free откроют в нижегородском аэропорту Стригино. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Кроме того, магазин в формате Duty Paid также откроется для пассажиров, вылетающих рейсами по России. Магазины предложат нижегородцам и гостям региона на выбор более 1000 наименований продукции ведущих мировых брендов: табачные изделия, алкогольные напитки, кондитерские изделия, парфюмерию и косметику, галантерею, бижутерию.

На данный момент уже определены помещения, идет процесс реконструкции, по окончании которого будет завозиться продукция для реализации.

"В рамках опросов пассажиров мы отметили потребность в данных торговых площадях, поэтому было принято решение открыть магазины уже в этом году. Уверены, что данные магазины будут очень популярны у нижегородцев", – отметил исполнительный директор международного аэропорта Стригино Эдуард Кошенсков.

Открытие Duty Free планируется в конце лета этого года.

Ранее сообщалось, что авиаперелеты Нижний Новгород – Новосибирск запустили в Стригино в конце мая.