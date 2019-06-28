Последние новости рубрики Бизнес
28 июня 2019 12:06  [74] Duty Free откроют в нижегородском аэропорту Стригино
28 июня 2019 11:24  [68] Игорный клуб закрыли в Балахне после звонка на "горячую линию" СУ СК по Нижегородской области
28 июня 2019 10:32  [118] Директор строительной организации Дзержинска осужден за взятку
27 июня 2019 16:10  [155] Банк "Открытие" объявил о новой стратегии позиционирования бренда
27 июня 2019 09:33  [238] Корпорация развития Нижегородской области и Банк "Открытие" подписали соглашение о сотрудничестве
26 июня 2019 15:58  [320] Всероссийский форум "Производительность 360" пройдет в Нижнем Новгороде
26 июня 2019 15:14  [353] Технопарк "Анкудиновка" стал нижегородским оператором фонда "Сколково"
26 июня 2019 14:11  [316] Нижегородский предприниматель за "откат" в 60 тысяч заплатил 1 млн рублей штрафа
26 июня 2019 13:04  [193] Альфа-Банк улучшает условия конвертации валют для клиентов МСБ
26 июня 2019 12:19  [192] Нижегородским предпринимателям предложили пройти обучение для работы с зарубежными партнерами
Бизнес

Duty Free откроют в нижегородском аэропорту Стригино

28 июня 2019 12:06  [74] Бизнес

Магазин беспошлинной торговли Duty Free откроют в нижегородском аэропорту Стригино. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Кроме того, магазин в формате Duty Paid также откроется для пассажиров, вылетающих рейсами по России. Магазины предложат нижегородцам и гостям региона на выбор более 1000 наименований продукции ведущих мировых брендов: табачные изделия, алкогольные напитки, кондитерские изделия, парфюмерию и косметику, галантерею, бижутерию.

На данный момент уже определены помещения, идет процесс реконструкции, по окончании которого будет завозиться продукция для реализации.

"В рамках опросов пассажиров мы отметили потребность в данных торговых площадях, поэтому было принято решение открыть магазины уже в этом году. Уверены, что данные магазины будут очень популярны у нижегородцев", – отметил исполнительный директор международного аэропорта Стригино Эдуард Кошенсков.

Открытие Duty Free планируется в конце лета этого года.

Ранее сообщалось, что авиаперелеты Нижний Новгород – Новосибирск запустили в Стригино в конце мая.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Пресс-тур в Русскую Тосканию
28 июня 2019 09:10Пресс-тур в "Русскую Тосканию"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph