Сиалор - спрей – эффективное средство против насморка

Благодаря спрею Сиалор в ряде случаев удается улучшить состояние при рините.



Сегодня все чаще для лечения заболеваний носоглотки применяется препарат Сиалор. Основным действующим веществом лекарства является протеинат серебра. Данный препарат отличается хорошими антисептическими свойствами. Он может назначаться взрослым и детям при различных простудных и инфекционных заболеваниях.

Кроме того, как свидетельствует инструкция для Сиалор средство может быть показано для снятия повышенной сухости носа при нахождении в определенных условиях. Также, лекарство может снимать раздражение слизистой оболочки вредными веществами.

Сиалор спрей должен приниматься в строгом соответствии с инструкцией производителя и только по назначению врача. При этом необходимо учитывать все имеющиеся противопоказания. Как правило, его рекомендуют применять 2-3 раза в сутки в течение недели. Курс лечения или дозировка может меняться после консультации с доктором.

Лекарство можно приобрести в аптеке без рецепта, но при этом следует помнить, что могут проявляться некоторые побочные эффекты. В частности возникают риски проявления аллергических реакций. При непереносимости компонентов может нарушаться сон или возникать тошнота. В данном случае необходимо прекратить использование препарата и немедленно обратиться к врачу.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.