Открытое горение в цехе ОАО ГАЗ ликвидировано Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Открытое горение в цехе ОАО ГАЗ ликвидировано в 13:02. По уточненной информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в 12:50 объявлена локализация на площади 300 кв.м.

Эвакуация сотрудников предприятия была проведена до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. Информации о пострадавших и погибших нет.

Ранее агентство информировало, что сообщение о возгорании в медно-литейном цехе на втором этаже ОАО ГАЗ (пр.Ленина, 88) поступило в 12:23.

Информация оперативная - подлежит уточнению, отметили в ГУ МЧС.