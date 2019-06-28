"Мы намерены и дальше наращивать поддержку сельхозпроизводителей в Нижегородской области", - Глеб Никитин Общество

28 июня 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Шахунью и расположенное там АО "Молоко", которое является одним из базовых сельхозпредприятий региона.

Глава региона подчеркнул, что Нижегородская область сегодня обеспечивает себя молоком и молочной продукцией на 76% и входит в ТОП-10 регионов-лидеров по производству молока в Российской Федерации. По словам Глеба Никитина, правительство области намерено наращивать поддержку сельхозпроизводителей в регионе, так как это вопрос не только стабильного развития села, но и продовольственной безопасности региона в целом.

"Отрадно, что такие важнейшие для экономики района предприятия, как "Шахунское молоко", не только стабильно работают, но и имеют планы по расширению производства. Если говорить о господдержке сельхозпроизводителей, то мы продолжаем ее наращивать. В 2019 году на поддержку животноводства выделено почти 1,8 млрд рублей, что на 30% выше уровня прошлого года. Мы намерены и дальше продолжать двигаться в этом направлении. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 животноводческих объектов общей мощностью более 4300 голов скота и начать строительство самого крупного в регионе животноводческого комплекса на 2500 коров (в Лысковском районе). Чем лучше чувствуют себя сельскохозяйственные предприятия, тем больше возможностей у районов, на территории которых они работают. Это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления, которые позволяют улучшать качество жизни на селе. Именно такую задачу поставил Президент страны Владимир Путин", - сказал Глеб Никитин.

Генеральный директор АО "Молоко" Анатолий Маликов сообщил, что ООО "Шахунское молоко" намерено увеличить поголовье молочного стада, построив в этом году ферму на 500 голов. Кроме того, по его словам, компания рассматривает возможность участия в программе по распашке земель, увеличив сельскохозяйственные площади района на 9000 га.

Напомним, в 2019 году в Нижегородской области планируется ввести в оборот 19 тысяч га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Это почти на 1 тысячу га больше, чем в 2018 году.

"К сожалению, многие гектары пашни простаивают уже не один десяток лет, поэтому без дополнительной обработки таких земель ввести их в оборот невозможно. Мы понимаем, что предприятиям трудно самостоятельно покупать специальное оборудование для таких работ, поэтому я дал поручение включить в перечень субсидируемой за счет областного бюджета техники мульчеры. Помимо этого, региональный минсельхоз начал подготовку новых программ по компенсации части затрат на покупку техники для предприятий, которые начнут обрабатывать простаивающие земли", - сообщил губернатор.

По словам Глеба Никитина, программы субсидирования техники для обработки заброшенной пашни начнут работу с 2020 года, если их одобрит Законодательное собрание Нижегородской области.