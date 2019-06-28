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Общество

"Почти 250 млн рублей планируется выделить на ремонт дорог в г.о.г.Шахунья в рамках нацпроекта", - Глеб Никитин

29 июня 2019 09:47  [127] Общество
Почти 250 млн рублей планируется выделить на ремонт дорог в г.о.г.Шахунья в рамках нацпроекта, - Глеб Никитин

Почти 250 млн рублей планируется выделить на ремонт дорог в г.о.г.Шахунья в рамках нацпроекта, - Глеб Никитин

Фото: Александр Воложанин

"Почти 250 млн рублей планируется выделить на ремонт региональных и межмуниципальных дорог в г.о.г.Шахунья в рамках нацпроекта", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с жителями городского округа город Шахунья, которая прошла 28 июня.

По итогам встречи, губернатор признал, что "большая часть дорог регионального и межмуниципального значения в округе находятся в ненормативном состоянии".

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрен ремонт проблемных участков", - заявил он. В частности, в период 2019-2020 гг. на ремонт межмуниципальных дорог в г. о. г. Шахунья поступит около 250 млн рублей, из них около 103 млн рублей направят на выполнение работ на 14 км в 2019 году и 147 млн на 20 км дорог в 2020-м.

"Очень много вопросов от жителей и предприятий по состоянию автодороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров. В округе Шахунья и Тонкинском районе трасса местами находится в аварийном состоянии. Благодаря национальному проекту в 2021 - 2024 гг. будет проводиться капитальный ремонт на этих участках", - добавил Глеб Никитин, уточнив при этом, что только в округе Шахунья за два года предполагается отремонтировать почти 40 км дорожного покрытия.

Кроме того, глава региона сообщил, что из регионального бюджета Шахунье будут выделяться субсидии на ремонт муниципальных дорог. Так в 2019 году предполагается направить 17,7 млн рублей на ремонт улиц Первомайская и Комсомольская.

Ранее сообщалось, что на встрече Глеб Никитин также заявлял о планах по финансированию строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ, которое начнётся в 2019 году.

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Теги:
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