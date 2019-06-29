"Умные домофоны" с системой распознавания лиц могут появиться в Дзержинске Нижегородской области Общество

Умные домофоны с системой распознавания лиц могут появиться в Дзержинске Нижегородской области Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

"Умные домофоны" с системой распознавания лиц могут появиться в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба города химиков.

Согласно информации, 28 июня главе города Ивану Носкову презентовали такой домофон, установленный в одном из домов на Окской набережной в рамках проекта "Умный город".

В частности, система позволяет вести видеонаблюдение с возможностью распознавать лица всех людей, входящих в подъезд, а также оповещать жителей о проводимых собраниях. Кроме того, устройство оснащено тревожной кнопкой, которая позволяет оперативно связаться с ЕДДС города.

По мнению мэра, "умные домофоны" решают сразу несколько задач - повышение комфорта и безопасности. "Думаю, за такой техникой – будущее", - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.