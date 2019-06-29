Кибер-фестиваль "DiHalt 2019 demoparty" пройдет в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Культура и отдых

Кибер-фестиваль "DiHalt 2019 demoparty" пройдет в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

Фестиваль проходит в рамках программы "Сормово. Культурный район", которая предлагает для нижегородцев самые разнообразные мероприятия.

Так, 2 июля в 10:00 центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького приглашает нижегородцев на день настольных игр "Язык родной, дружи со мной", который пройдет в центральном сквере Сормова. В ходе мероприятия состоится театрализованное представление от театра кукол "МАБУ", а также презентация коллекции настольных игр по русскому языку "От игры – к знаниям". Всего будет представлено более 10 разнообразных игр среди которых: "Слововед", "Битва слов", "Найди слово – юный эрудит". Поиграть в них сможет каждый желающий.

4 июля в 10:00 на Сормовском «пятачке» состоится бук-шоу "Дом для всех", где для участников будет организована развлекательная интерактивная программа. Сормовский Читайка и его друзья проведут презентацию книг, выпущенных ЦГДБ им. А.М. Горького.

4 июля в 14.00 в детской музыкальной школе № 11 им. Б.А. Мокроусова пройдет презентация проекта "Мультипликационный фильм "Сормово". Организаторы расскажут о предстоящих мастер-классах по лепке из пластилина моделей районных достопримечательностей, которые пройдут 10 и 11 июля, премьера мультфильма запланирована на 7 августа.

6 июля в 15.00 в Сормовском парке состоится городской праздник "Сормовский Монмартр". На мероприятии нижегородцев ждет живая музыка, танцевальные мастер-классы, исполнение известных стихов русской поэзии переведенных на французский язык в исполнении директора "Альянс Франсез – Нижний Новгород" Жанн-Мари Пьетропаоли. Кроме того, на вечеринке можно подтянуть свои знания по французскому языку – организаторы дадут открытые уроки.

6 и 7 июля на берегу Силикатного озера пройдет кибер-фестиваль "DiHalt 2019 demoparty". Организаторы предлагают много интересных конкурсов по трем направлениям: программирование, музыка, графика. На протяжении двух дней на большом экране и с хорошим звуковом будут демонстрироваться конкурсные работы, зрители сами их будут оценивать. Посмотреть или поучаствовать может каждый желающий.

Как сообщалось ранее, по итогам жеребьевки, прошедшей в Нижегородском планетарии имени Г. Гречко, первыми принимать программы "Культурный район" будут сормовичи и автозаводчане. "Для реализации проекта районом набираются идеи и события: это могут быть не только стандартные культурные форматы, но в то же время любой человек с хорошей идеей может получить финансовую поддержку, чтобы реализовать этот проект и, соответственно, создать новый культурный продукт, который, я надеюсь, будет интересен жителям", - отметил Владимир Панов.