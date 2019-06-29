Отмену семи автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде перенесли на декабрь Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Отмену семи автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде перенесли на декабрь. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте транспорта.

Напомним, в декабре прошлого года администрацией были внесены изменения в соответствующее постановление: с 1 июля 2019 года планировалось отменить маршруты Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-78, Т-83, Т-98.

Сейчас в это постановление снова внесены изменения.

В департаменте пояснили, что это связано с проработкой вопроса о приобретении новой партии транспорта - еще 200 низкопольных автобусов для МП "Нижегородпассажиравтотранс". Таким образом, пока мэрия не закупила новый транспорт, отменять маршруты частных перевозчиков не будут.

Напомним, в конце прошлого года было закуплено 100 новых низкопольных автобусов (двумя партиями по 50 автобусов). Речь идет о контракте с АО "Сбербанк Лизинг" на сумму 1,5 млрд рублей.

Напомним, в июне прошлого года в ходе обсуждений проекта новой маршрутной сети жители Автозаводского района просили администрацию не отменять маршруты Т-42, Т-46, Т-83 и Т-98. В июле жители Сормовского района высказались за сохранение маршрутов Т-65, Т-76 и Т-78 на общественных обсуждениях проекта маршрутной сети.



Напомним также, что нижегородская администрация итак отменила работу семи коммерческих маршрутов с 1 января 2019 года: Т-3, Т-20, Т-60, Т-85, Т-90, Т-113, Т-138