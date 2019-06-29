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Общество

Руководитель СУ СК России по Нижегородской области проведет личный прием граждан 4 июля

02 июля 2019 09:45  [153] Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Руководитель СУ СК России по Нижегородской области проведет личный прием граждан 4 июля 2019 года в приемной президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (Кремль, корп.1).

На личный прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел, проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействия) и процессуальные решения, принятые следователями и руководителями следственных органов.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также желательно обращение в письменном виде. В случае обращения от имени третьих лиц – доверенность от этих лиц.

Личный прием будет осуществляться по предварительной записи до 4 июля 2019 года по телефону: 8(831)268-03-49.

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